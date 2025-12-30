Share Market: हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, निफ्टी-सेंसेक्स फिसले

एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 आज 25,938.85 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले निफ्टी का पिछला बंद 25,942.10 अंक था। इस तरह आज के कारोबार में निफ्टी 3.25 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स आज 84,675.08 अंक पर बंद हुआ। इसका पिछला बंद 84,695.54 अंक था। इस लिहाज से सेंसेक्स में 20.46 अंकों की कमजोरी दर्ज की गई। कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव बना रहा, लेकिन अंतिम घंटे में दबाव के चलते यह लाल निशान में बंद हुआ।