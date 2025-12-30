30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

कारोबार

Share Market: हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, निफ्टी-सेंसेक्स फिसले

साल के आखिरी कारोबारी दिनों में निवेशकों की सतर्कता के बीच शेयर बाजार सीमित दायरे में फिसलता नजर आया। मुनाफावसूली और वैश्विक अनिश्चितता के चलते निफ्टी और सेंसेक्स दोनों हल्की गिरावट के साथ बंद हुए।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 30, 2025

Share market close

प्रतीकात्मक तस्वीर। (PC: Pexels)

साल के आखिरी कारोबारी दिनों में घरेलू शेयर बाजार में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार को निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिसके चलते प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक संकेतों में अनिश्चितता और चुनिंदा शेयरों में मुनाफावसूली का असर बाजार की चाल पर साफ दिखा।

मामूली गिरावट के साथ बंद

एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 आज 25,938.85 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले निफ्टी का पिछला बंद 25,942.10 अंक था। इस तरह आज के कारोबार में निफ्टी 3.25 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स आज 84,675.08 अंक पर बंद हुआ। इसका पिछला बंद 84,695.54 अंक था। इस लिहाज से सेंसेक्स में 20.46 अंकों की कमजोरी दर्ज की गई। कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव बना रहा, लेकिन अंतिम घंटे में दबाव के चलते यह लाल निशान में बंद हुआ।

किन शेयरों ने दिखाया दम, किन पर रहा दबाव

आज के कारोबार में ऑटो और मेटल सेक्टर के कुछ शेयरों में मजबूती देखने को मिली। बजाज ऑटो, टाटा स्टील, हिंदाल्को, एमएंडएम और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, दूसरी ओर आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर के कई दिग्गज शेयरों पर दबाव रहा। टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाइटन जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर बाजार में चुनिंदा शेयरों तक ही खरीदारी सीमित रही, जबकि व्यापक स्तर पर निवेशक सतर्क नजर आए।

Hindi News / Business / Share Market: हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, निफ्टी-सेंसेक्स फिसले

