36,000% का बंपर रिटर्न, इस स्मॉल-कैप शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, आज भी 9% उछला

बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 1:50 बजे तक करीब 20.78 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जो पिछले दो हफ्तों के करीब 5.37 लाख शेयरों के औसत वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा है। शेयर में आई इस तेजी के पीछे कोई तत्काल बड़ा ट्रिगर सामने नहीं आया है। बाजार जानकारों के मुताबिक, ऐसे मूव्स अक्सर स्मॉल-कैप शेयरों में देखे जाते हैं, जहां निवेशकों की अचानक बढ़ी दिलचस्पी कीमतों को ऊपर ले जाती है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 740 करोड़ रुपये से ज्यादा है।