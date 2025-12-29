36,000% का बंपर रिटर्न, इस स्मॉल-कैप शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, आज भी 9% उछला

Integrated Industries के स्मॉल-कैप शेयर में दिखा बड़ा उछाल। (PC: Pexels)
Integrated Industries के शेयर सोमवार, 29 दिसंबर को कारोबार के दौरान करीब 9% चढ़कर 32.50 रुपये पर पहुंच गए। 29 दिसंबर 2020 को स्टॉक का रेट 0.09 रुपये था, जो पांच साल बाद 29 दिसंबर 2025 को करीब 36,000% की बढ़त के साथ 32.22 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। बाजार में नकारात्मक रुख के बावजूद इस शेयर में भारी कारोबार देखने को मिला।
बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 1:50 बजे तक करीब 20.78 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जो पिछले दो हफ्तों के करीब 5.37 लाख शेयरों के औसत वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा है। शेयर में आई इस तेजी के पीछे कोई तत्काल बड़ा ट्रिगर सामने नहीं आया है। बाजार जानकारों के मुताबिक, ऐसे मूव्स अक्सर स्मॉल-कैप शेयरों में देखे जाते हैं, जहां निवेशकों की अचानक बढ़ी दिलचस्पी कीमतों को ऊपर ले जाती है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 740 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
पिछले हफ्ते कंपनी ने एक्सचेंज को बताया था कि 1 जनवरी 2026 से लेकर तिमाही नतीजों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। यह फैसला दिसंबर तिमाही (Q3) के नतीजों से पहले लिया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने 3 जनवरी 2026 को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) बुलाने की भी जानकारी दी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। हालांकि, वित्तीय नतीजों की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
Integrated Industries के वित्तीय नतीजे हाल के समय में काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 108% बढ़ाकर 29.88 करोड़ रुपये कर लिया, जबकि रेवेन्यू 54% बढ़कर 286.46 करोड़ रुपये पहुंच गया। छमाही के आधार पर देखें तो वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (H1 FY26) में नेट प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़कर 54.66 करोड़ रुपये हो गया है।
शेयर की कीमतों की बात करें तो हालिया उतार-चढ़ाव के बावजूद इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 16% चढ़ा, जबकि पिछले छह महीने में 37% से ज्यादा चढ़ चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसने पिछले पांच साल में करीब 36,000% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यह शेयर सिर्फ BSE पर लिस्टेड है और इसका 52-सप्ताह का उच्च स्तर 33 रुपये और निचला स्तर 17 रुपये रहा है।
