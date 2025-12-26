Year Ender 2025: सोना, चांदी या तांबा? 1 जनवरी को लगाए होते 10,000 रुपये, तो साल के आखिर में कहां मिलता ज्यादा मुनाफा

सोने ने एक बार फिर साबित किया कि अनिश्चित समय में वह निवेशकों का भरोसेमंद साथी है। 2025 में 24 कैरेट सोने का भाव 1,38,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। साल भर में सोने ने करीब 70% का रिटर्न दिया। इस हिसाब से अगर किसी निवेशक ने साल की शुरुआत में सोने में 10,000 रुपये लगाए होते, तो दिसंबर के आखिर तक यह निवेश लगभग 17,000 रुपये के आसपास पहुंच गया होता।