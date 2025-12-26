Year Ender 2025: सोना, चांदी या तांबा? 1 जनवरी को लगाए होते 10,000 रुपये, तो साल के आखिर में कहां मिलता ज्यादा मुनाफा

चांदी ने दिया करीब 130% रिटर्न। (PC: AI/Gemini)
साल 2025 निवेशकों के लिए कई मायनों में खास रहा। महंगाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव के बीच अलग-अलग धातुओं ने अलग-अलग तरह का प्रदर्शन किया। अगर किसी निवेशक ने 1 जनवरी 2025 को 10,000 रुपये सोने, चांदी या तांबे में लगाए होते, तो दिसंबर के आखिर तक काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता। इसके साथ ही निफ्टी50 और बैंक निफ्टी भी अच्छे विकल्प रहे।
साल 2025 में चांदी ने निवेशकों को चौंकाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, चांदी का भाव 2,23,760 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया। साल की शुरुआत के मुकाबले इसमें करीब 130% का उछाल देखा गया। अगर किसी निवेशक ने जनवरी की शुरुआत में चांदी में 10,000 रुपये लगाए होते, तो साल के अंत तक उसकी वैल्यू करीब 23,000 रुपये से ज्यादा हो चुकी होती।
सोने ने एक बार फिर साबित किया कि अनिश्चित समय में वह निवेशकों का भरोसेमंद साथी है। 2025 में 24 कैरेट सोने का भाव 1,38,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। साल भर में सोने ने करीब 70% का रिटर्न दिया। इस हिसाब से अगर किसी निवेशक ने साल की शुरुआत में सोने में 10,000 रुपये लगाए होते, तो दिसंबर के आखिर तक यह निवेश लगभग 17,000 रुपये के आसपास पहुंच गया होता।
कॉपर यानी तांबे की मांग 2025 में तेजी से बढ़ी, खासकर इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण। ग्लोबल मार्केट में कॉपर की कीमतें 12,000 डॉलर प्रति टन के करीब पहुंचीं। साल भर में कॉपर ने करीब 35-40% का रिटर्न दिया।
अगर किसी निवेशक ने जनवरी 2025 में कॉपर में 10,000 रुपये लगाए होते, तो साल के अंत तक उसकी वैल्यू करीब 13,500-14,000 रुपये के बीच पहुंच चुकी होती।
शेयर बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 ने 2025 में संतुलित प्रदर्शन किया। बड़े उतार-चढ़ाव के बावजूद इंडेक्स ने साल भर में करीब 12% का रिटर्न दिया। इस आधार पर अगर किसी निवेशक ने साल की शुरुआत में निफ्टी 50 में 10,000 रुपये लगाए होते, तो दिसंबर के आखिर तक उसकी वैल्यू लगभग 11,200 रुपये हो जाती।
बैंकिंग सेक्टर ने 2025 में बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। क्रेडिट ग्रोथ और मजबूत बैलेंस शीट के चलते बैंक निफ्टी ने साल भर में 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अगर किसी निवेशक ने 1 जनवरी को बैंक निफ्टी में 10,000 रुपये लगाए होते, तो साल के अंत तक यह निवेश करीब 11,600 रुपये से ऊपर पहुंच गया होता।
Year Ender 2025