Gold Loan Calculator: आसमान छू रहे सोने के रेट, मौजूदा दरों पर SBI से कितना मिल सकता है गोल्ड लोन?

जरूरी नहीं कि गणना के हिसाब से पूरी रकम आपको मिल जाए। बैंक गोल्ड लोन देते समय कई अन्य खर्च भी शामिल करता है। SBI में लोन की रकम का 0.25% फीस के रूप में लिया जाएगा, जो न्यूनतम 500 रुपये + जीएसटी तय है। इसके अलावा सोने की जांच करने के लिए जो सुनार बुलाया जाता है उसकी फीस भी ग्राहक को ही देनी पड़ती है। कुल मिलाकर ये छोटे-छोटे खर्च घटाने के बाद लोन की वास्तव रकम सामने आती है। वहीं, लोन लेते समय जो सोने के भाव होंगे उसके अनुसार लोन की रकम अलग हो सकती है।