22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Loan Calculator: आसमान छू रहे सोने के रेट, मौजूदा दरों पर SBI से कितना मिल सकता है गोल्ड लोन?

सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से गोल्ड लोन लेने वालों को फायदा मिल सकता है। SBI सोने की शुद्धता के आधार पर 75% तक लोन देता है। जानिए मौजूदा रेट पर 24 से 14 कैरेट सोने के बदले आपको कितनी रकम मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 22, 2025

Gold Loan

SBI में सोने की कीमत का 75% तक लोन मिल सकता है।

Gold Loan Calculator December 2025: इस हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इसका सीधा फायदा गोल्ड लोन लेने वालों को मिल सकता है। पुराने भावों की तुलना में इस समय गोल्ड लोन में अधिकतम रकम पाई जा सकती है। क्योंकि सोने के भाव उच्चतम स्तर पर हैं। एसबीआई 75 फीसदी तक गोल्ड लोन देता है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर को सोने का भाव 1,35,555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। आइए जानिए मौजूदा रेट पर आपको अपने सोने के बदले कितनी रकम मिल सकती है।

क्या हैं कैरेट के हिसाब से सोने के भाव?

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को 24 कैरेट सोने का रेट 1,33,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,30,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,18,890 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,08,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 86,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कितना मिल सकता है गोल्ड लोन?

अगर आज के भाव से आप गोल्ड लोन लेने जाएं, तो आपको काफी बेहतर डील मिल सकती है। एसबीआई सोने की कीमत के 75 प्रतिशत तक की रकम आपको लोन के रूप में देता है। सोने की शुद्धता के हिसाब से भाव अलग-अलग हैं और उसी हिसाब से लोन दिया जाता है। आइए देखते हैं कि अलग-अलग शुद्धता पर आपको कितना लोन मिल सकता है।

अगर आप 10 ग्राम सोना गिरवी रखते हैं तो आपको नीचे दी गई तालिका के अनुसार रकम मिल सकती है।

कैरेट10 ग्राम का रेट (₹)SBI से मिलने वाला लोन (75%)
24 कैरेट₹1,33,580₹1,00,185
22 कैरेट₹1,30,380₹97,785
20 कैरेट₹1,18,890₹89,168
18 कैरेट₹1,08,200₹81,150
14 कैरेट₹86,170₹64,628

Gold Loan Amount में अलग से शामिल होंगे खर्च

जरूरी नहीं कि गणना के हिसाब से पूरी रकम आपको मिल जाए। बैंक गोल्ड लोन देते समय कई अन्य खर्च भी शामिल करता है। SBI में लोन की रकम का 0.25% फीस के रूप में लिया जाएगा, जो न्यूनतम 500 रुपये + जीएसटी तय है। इसके अलावा सोने की जांच करने के लिए जो सुनार बुलाया जाता है उसकी फीस भी ग्राहक को ही देनी पड़ती है। कुल मिलाकर ये छोटे-छोटे खर्च घटाने के बाद लोन की वास्तव रकम सामने आती है। वहीं, लोन लेते समय जो सोने के भाव होंगे उसके अनुसार लोन की रकम अलग हो सकती है।

ये भी पढ़ें

क्या सिर्फ 15,000 रुपये की सैलेरी में मिल सकता है Personal Loan? जानिए Minimum Income की शर्तें
कारोबार
Personal Loan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Published on:

22 Dec 2025 06:44 pm

Hindi News / Business / Gold Loan Calculator: आसमान छू रहे सोने के रेट, मौजूदा दरों पर SBI से कितना मिल सकता है गोल्ड लोन?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Today: सोने के जेवर खरीदने जा रहे हैं? जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

Home Loan Rates: दिसंबर में इन बैंकों ने सस्ता किया होम लोन, जानिए EMI पर क्या असर पड़ेगा

Home Loan
कारोबार

पहले डॉक्टर फिर छोड़ी IAS की नौकरी; अब चलाते हैं ₹28,000 करोड़ की कंपनी

कारोबार

Personal Loan पर ये बैंक ऑफर कर रहे काफी कम ब्याज, 4 लाख का कर्ज लें तो जानिए कितने की बनेगी EMI

Personal Loan Calculator
कारोबार

तेल, रिटेल और चॉकलेट का बिजनेस करने वाले इन परिवारों के हाथ में सिमटी दुनिया की दौलत

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.