Silver Bubble: क्या फटने वाला है चांदी का बुलबुला, कीमतें होंगी धराशायी? रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने कह दी बड़ी बात

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कियोसाकी ने लिखा, 'क्या सिल्वर बबल फूटने वाला है? आई लव सिल्वर… मैंने 1965 में अपनी पहली चांदी खरीदी थी। लेकिन क्या सिल्वर बबल फूटने वाला है? फोमो यानी मौके के छूटने का डर… क्रैश आने वाला है। अगर आप चांदी में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो धैर्य रखें। क्रैश का इंतजार करें और उसके बाद निवेश करें। मेरा विश्वास है कि चांदी 2026 में 100 डॉलर और संभवत: 200 डॉलर प्रति औंस तक जाएगी। मेरे रिच डैड लेसन को याद रखें: "आपका प्रॉफिट उस समय बनता है जिस समय आप खरीदते हैं, उस समय नहीं जब आप बेचते हैं।" स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए धैर्य बहुत जरूरी है।' कियोसाकी के अनुसार, लंबी अवधि में मुनाफा बनाने के लिए सही एंट्री पॉइंट्स ज्यादा अहम होते हैं, न कि भावनाओं में लिए गए फैसले।