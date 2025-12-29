Ladki Bahin Yojana: महिलाओं को हर महीने चाहिए 1500 रुपये तो 31 दिसंबर से पहले कर लें यह जरूरी काम, जान लें प्रोसेस

Ladki Bahin Yojana: अगर आप भी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। इस स्कीम का निरंतर फायदा उठाते रहने के लिए आपको 31 दिसंबर से पहले एक जरूरी काम करना होगा। आपको ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की वेलफेयर स्कीम है। इस योजना में पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भेजी जाती है। इस स्कीम का निरंतर फायदा उठाने के लिए हर साल ई-केवाईसी करना जरूरी है।