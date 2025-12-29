Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, उधर चांदी 12,000 रुपये उछली, जानिए क्या चल रही हैं कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर सोने का भाव गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.30 फीसदी या 13.80 डॉलर की गिरावट के साथ 4,538.90 डॉलर प्रति औंस पर दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.41 फीसदी या 18.38 डॉलर की गिरावट के साथ 4,514.83 डॉलर प्रति औंस पर दिखाई दिया। रिकॉर्ड उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों मे यह गिरावट आई है।