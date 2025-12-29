29 दिसंबर 2025,

सोमवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, उधर चांदी 12,000 रुपये उछली, जानिए क्या चल रही हैं कीमतें

Gold Silver Price Today: वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं, चांदी में जबरदस्त तेजी का दौर जारी है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी 12 हजार रुपये उछल गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 29, 2025

सोने की कीमतों में गिरावट दिखी है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर सोने का भाव गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.30 फीसदी या 13.80 डॉलर की गिरावट के साथ 4,538.90 डॉलर प्रति औंस पर दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.41 फीसदी या 18.38 डॉलर की गिरावट के साथ 4,514.83 डॉलर प्रति औंस पर दिखाई दिया। रिकॉर्ड उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों मे यह गिरावट आई है।

वहीं, सोमवार सुबह सोने के घरेलू वायदा भाव में थोड़ी तेजी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार सुबह सोने का भाव 0.27 फीसदी या 375 रुपये की बढ़त के साथ 1,40,248 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि, वैश्विक बाजार में गिरावट का असर सोने की घरेलू कीमतों में भी आज आगे देखने को मिल सकता है।

चांदी में जबरदस्त उछाल

सोने से इतर चांदी की घरेलू और वैश्विक दोनों कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। चांदी में तेजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी भारी बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी है। सोमवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव 4.47 फीसदी या 10,715 रुपये की बढ़त के साथ 2,50,502 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह शुरुआती कारोबार में 12,000 रुपये तक चढ़ गई थी।

चांदी की कीमतों में इस साल 181 फीसदी का उछाल आ चुका है। इस तरह यह साल 2025 में सबसे अधिक रिटर्न देने वाला एसेट बन गया है। चांदी अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनविडिया से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। एनविडिया का मार्केट कैप 4.63 ट्रिलियन डॉलर है। जबकि चांदी का मार्केट कैप 4.65 ट्रिलियन डॉलर है।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 3.30 फीसदी या 2.54 डॉलर की बढ़त के साथ 79.74 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.72 फीसदी या 0.57 डॉलर की बढ़त के साथ 79.84 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बड़ी खबरें

2026 में भी आएंगे कई धमाकेदार IPOs! रिलायंस जियो, NSE समेत ये है टॉप 5 की लिस्ट

कारोबार
