कारोबार

Success Story: अमन गुप्ता ने 12 लाख लगाकर कैसे कमा लिए 40 करोड़, खुद बताई पूरी कहानी

boAt CEO Aman Gupta investment: जहां निवेश से शार्क टैंक इंडिया के बाकी शार्क्स कतरा रहे थे, अमन गुप्ता ने जोखिम उठाया और उनका 12 लाख का निवेश 40 करोड़ का हो गया।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 02, 2025

Aman Gupta

अमन गुप्ता ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के दौरान लेट्स ट्राई में निवेश किया था। (PC: Instagram/boatxaman)

BOAT CEO Aman Gupta: कहते हैं हीरे की परख जौहरी ही कर पाता है। शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) के सीजन 1 में अमन गुप्ता ने 'जोहरी' बन एक ऐसे हीरे को खोज निकाला जिसे दूसरे महज पीतल समझ रहे थे। इस 'खोज' ने अमन के 12 लाख को 40 करोड़ बना दिया। boAT के सीईओ अमन गुप्ता ने हेल्दी स्नेक ब्रांड लेट्स ट्राई (Let’s Try) में 12 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसकी वैल्यूएशन आज के समय में 40 करोड़ हो गई है।

2% इक्विटी के बदले मांगे थे 45 लाख

शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में जब लेट्स ट्राई के फाउंडर पहुंचे, तो उनकी कंपनी को शुरू हुए महज कुछ महीने ही हुए थे। हालांकि, कंपनी की बिक्री के रिकॉर्ड शानदार थे। कंपनी के फाउंडर ने 2% एक्विटी के बदले 45 लाख की मांग करते हुए बताया कि उन्हें बाजार में आए कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन 5 महीनों में उनकी सेल 16 लाख पहुंच गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही उनके उत्पाद हल्दीराम जैसे बड़े स्नैक ब्रांड्स से 15% महंगे हैं, लेकिन वह लगातार दूसरों को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे हैं।

अमन गुप्ता अकेले ही आगे बढ़े

लेट्स ट्राई के फाउंडर की बातों ने अमन गुप्ता और अनुपम मित्तल को प्रभावित किया। जबकि अशनीर ग्रोवर और नमिता थापर ने कंपनी में निवेश करने से इनकार कर दिया। अमन और अनुपम ने 12% एक्विटी के लिए 45 लाख रुपए के निवेश का ऑफर दिया, जिस पर कंपनी के फाउंडर तैयार हो गए। हालांकि, बाद में अनुपम मित्तल ने खुद को इस डील से बाहर कर लिया और अमन अकेले रह गए। अमन गुप्ता को विश्वास था कि लेट्स ट्राई के प्रोडक्ट्स में दम है, इसलिए उन्होंने अकेले ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

विश्वास की हुई जीत, 12 लाख बने 40 करोड़

अमन गुप्ता ने कंपनी में 7-8% हिस्सेदारी के लिए 12 लाख का निवेश किया। समय के साथ कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती गई और अमन का 12 लाख का निवेश आज 40 करोड़ हो गया है। रिपब्लिक वर्ल्ड से बातचीत में boAT के फाउंडर ने कहा कि यह उनका शार्क टैंक इंडिया में किया गया अब तक सबसे अच्छा निवेश है। अमन ने कहा - पिछले पांच सालों में इस कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। शो के बाकी शार्क्स लेट्स ट्राई में निवेश को लेकर तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि इस फील्ड में कई बड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं और उनके साथ मुकाबला आसान नहीं होगा। लेकिन मैंने 12 लाख का निवेश किया, जो अब बढ़कर 40 करोड़ हो गए हैं।

कंपनी की वैल्यूएशन 50 गुना तक बढ़ी

अमन ने लेट्स ट्राई के फाउंडर नितिन विनोद कालरा के बारे में कहा - मुझे पता था कि बंदे में दम है। उनकी आंखों में मुझे कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखाई दे रहा था। मैंने उनमें एक आग देखी थी। इसलिए मैं निवेश को तैयार हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, लेट्स ट्राई की वैल्यूएशन में शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 से लेकर अब तक 50 गुना का उछाल आया है। यह 2009 में 3.75 करोड़ रुपए से बढ़कर 324 करोड़ रुपए पहुंच गई है।

मुश्किल वक्त में साथ देने वाले को नहीं भूलीं जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, ऐसे निभाई दोस्ती, खूब हो रही तारीफ
कारोबार
Mackenzie scott Investment News

Hindi News / Business / Success Story: अमन गुप्ता ने 12 लाख लगाकर कैसे कमा लिए 40 करोड़, खुद बताई पूरी कहानी

