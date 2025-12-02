Success Story: अमन गुप्ता ने 12 लाख लगाकर कैसे कमा लिए 40 करोड़, खुद बताई पूरी कहानी

अमन गुप्ता ने कंपनी में 7-8% हिस्सेदारी के लिए 12 लाख का निवेश किया। समय के साथ कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती गई और अमन का 12 लाख का निवेश आज 40 करोड़ हो गया है। रिपब्लिक वर्ल्ड से बातचीत में boAT के फाउंडर ने कहा कि यह उनका शार्क टैंक इंडिया में किया गया अब तक सबसे अच्छा निवेश है। अमन ने कहा - पिछले पांच सालों में इस कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। शो के बाकी शार्क्स लेट्स ट्राई में निवेश को लेकर तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि इस फील्ड में कई बड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं और उनके साथ मुकाबला आसान नहीं होगा। लेकिन मैंने 12 लाख का निवेश किया, जो अब बढ़कर 40 करोड़ हो गए हैं।