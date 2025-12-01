मुश्किल वक्त में साथ देने वाले को नहीं भूलीं जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, ऐसे निभाई दोस्ती, खूब हो रही तारीफ

मैकेंजी स्कॉट ने यह साबित कर दिया है कि वह मदद करने वालों को नहीं भूलतीं। (PC: Facebook/MacKenzie Scott)
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो मुश्किल वक्त में साथ देने वाले को न केवल याद रखते हैं बल्कि उसकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी और उपन्यासकार मैकेंजी स्कॉट (Mackenzie scott) उन्हीं चुनिंदा लोगों में शामिल हैं। मैकेंजी ने सालों पहले उनकी मदद करने वाली एक कॉलेज फ्रेंड के सोशल इनिशिएटिव में निवेश किया है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है।
जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट कुछ साल पहले अलग हुए थे। तलाक के बाद मैकेंजी के हिस्से में अमेजन की करीब चार फीसदी हिस्सेदारी आई और वह एक ही झटके में दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गईं। हालांकि, उनका अपना एक अलग वजूद भी है। वह अपने सामाजिक कार्यों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट ने AP के हवाले से बताया है कि मैकेंजी स्कॉट ने Funding U नामक लेंडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश किया है, जिसे उनकी पूर्व रूममेट ने तैयार किया था। Funding U गरीब स्टूडेंट्स की मदद के लिए तैयार किया गया है।
मैकेंजी स्कॉट ने न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। कॉलेज के दिनों में मैकेंजी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास ट्यूशन फीस के 1000 डॉलर चुकाने के पैसे नहीं थे और पढ़ाई लगभग छूटने वाली थी। मैकेंजी की परेशानी का पता जब उनकी रूममेट जेनी टार्केंटन (Jeannie Tarkenton) को चला, तो उन्होंने अपने पिता को मैकेंजी की फीस भरने के लिए मनाया। इस तरह, मैकेंजी को पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ी।
मैकेंजी स्कॉट ने जरूरत के वक्त मदद करने वालीं जेनी टार्केंटन को हमेशा याद रखा। जब उन्हें जानकारी मिली कि टार्केंटन गरीब बच्चों को आर्थिक रूप से मदद करने की दिशा में काम कर रही हैं, तो वह तुरंत निवेश के लिए तैयार हो गईं। हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि मैकेंजी ने कुल कितना निवेश किया है। Funding U स्टूडेंट्स को बिना किसी को-साइनर के मेरिट बेस्ड पर लोन प्रदान करती है, ताकि पैसों के अभाव में उन्हें पढ़ाई न छोड़नी पड़े।
फोर्ब्स के अनुसार, मैकेंजी स्कॉट की कुल संपत्ति 34 अरब डॉलर है। 2019 में जेफ बेजोस से तलाक के बाद मैकेंजी सामाजिक कार्यों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। वह अब तक 19 अरब डॉलर से अधिक दान कर चुकी हैं। रटगर्स सेंटर फॉर माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टिट्यूशंस चलाने वालीं मैरीबेथ गैसमैन का कहना है कि मैकेंजी जरूरतमंदों की मदद को हमेशा तैयार रहती हैं। वह कभी किसी को निराश नहीं करतीं। वह वंचितों के लिए अवसर निर्मित करने के तरीके खोजती रहती हैं।
जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट ने 1993 में शादी रचाई और 2019 में दोनों का तलाक हो गया। जेफ से अलग होने के बाद मैकेंजी ने स्कूल टीचर डैन ज्यूएट से दूसरी शादी रचाई थी। हालांकि, एक ही साल में उनका तलाक हो गया। इसके बाद से उनके किसी के साथ रिलेशन की बात सामने नहीं आई यही। वहीं, जेफ बेजोस भी दूसरी शादी कर चुके हैं। कुछ महीन पहले उन्होंने गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज से इटली में शादी की थी।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग