मुश्किल वक्त में साथ देने वाले को नहीं भूलीं जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, ऐसे निभाई दोस्ती, खूब हो रही तारीफ

जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट कुछ साल पहले अलग हुए थे। तलाक के बाद मैकेंजी के हिस्से में अमेजन की करीब चार फीसदी हिस्सेदारी आई और वह एक ही झटके में दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गईं। हालांकि, उनका अपना एक अलग वजूद भी है। वह अपने सामाजिक कार्यों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट ने AP के हवाले से बताया है कि मैकेंजी स्कॉट ने Funding U नामक लेंडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश किया है, जिसे उनकी पूर्व रूममेट ने तैयार किया था। Funding U गरीब स्टूडेंट्स की मदद के लिए तैयार किया गया है।