Investment Tips: 10 लाख की एक या 1-1 लाख की 10, कौन-सी FD रहेगी बेहतर?

इसका एक फायदा यह है कि आपके लिए डिपॉजिट को मैनेज एवं ट्रैक करना आसान हो जाता है। आपको बस एक मैच्योरिटी डेट याद रखनी होती है। वहीं, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यदि आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पूरी 10 लाख रुपए की FD तोड़नी होगी। ऐसे में समय से पहले पैसे निकालने पर पूरी रकम पर पेनल्टी लगेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बैंक पर कोई संकट आता है तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत बैंक में रखी राशि का केवल 5 लाख रुपए (मूलधन + ब्याज) तक का बीमा रहता है।