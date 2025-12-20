Bangladesh Violence: बांग्लादेश की अस्थिरता भारतीय कारोबारियों के लिए फायदे का सौदा, इस तरह बढ़ेगा बिजनेस

बांग्लादेश में एक बड़ा रेडीमेड गारमेंट (RMG) उद्योग स्थापित है, जो कुछ वक्त पहले तक सालाना 40-50 अरब डॉलर वार्षिक मूल्य का राजस्व उत्पन्न करता रहा है। पड़ोस में बने टी-शर्ट, शर्ट और ट्राउजर जैसे कपड़े वॉलमार्ट, ज़ारा और एचएंडएम जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडस के पसंदीदा हैं। अमेरिका और यूरोप बांग्लादेशी कपड़ों का बड़ा बाजार हैं। ऐसे में मुल्क के बिगड़ते हालात उसके नंबर 2 के ताज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और भारत को आगे बढ़ने का एक मौका दे सकते हैं। बदलाव दिखाई भी देने लगा है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि इस साल भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में तेजी आई है। हस्तशिल्प को मिलाकर यह निर्यात नवंबर 2025 में 285.58 करोड़ डॉलर का रहा। इसके साथ ही RMG एक्सपर्ट में भी उछाल दर्ज हुआ।