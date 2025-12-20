फिर जल उठा बांग्लादेश…हिंदू युवक की पीट-पीट कर हत्या, पेड़ पर लटकाकर जलाया

शरीफ उस्मान हादी बीते साल जुलाई-अगस्त में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गए थे। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बने इंकलाब मंच के प्रवक्ता 32 वर्षीय हादी आगामी चुनाव में प्रमुख राजनीतिक

नेता बन गए थे जो कट्टरपंथियों व भारत विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने फरवरी में होने वाले आम चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। गत 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर में चुनाव प्रचार के दौरान रिक्शा पर जाते समय मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। ढाका में प्रारंभिक इलाज के बाद 15 दिसंबर को उन्हें एयरलिफ्ट कर सिंगापुर ले जाया गया जहां गुरुवार रात उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर आते ही ढाका व अन्य शहरों में हिंसा भड़की। उनके शव को शुक्रवार शाम ढाका लाया गया।