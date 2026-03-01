दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास धमाका, इलाके में दहशत

दुबई सरकार ने 'X' पर बुर्ज खलीफा के पास धमाके की जानकारकी दी है। दुबई सरकार ने 'X' पर लिखा- अल बदा (Al Bada’a) इलाके में एक छोटा ड्रोन हादसा हुआ है। इस पर संबंधित एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। इस घटना में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस घटना को ईरान के सैन्य ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान-इजरायल संघर्ष का बड़ा असर खाड़ी इलाको में हुआ है। ईरान-इजरायल संघर्ष में खाड़ी क्षेत्र में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 अमेरिकी सैनिक और 11 अन्य नागरिक शामिल हैं।