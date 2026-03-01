इथियोपिया में भूस्खलन से मचा हाहाकार, 50 की दर्दनाक मौत, 125 से ज्यादा लापता

Massive Landslide: अफ्रीकी देश इथियोपिया (Ethiopia) में कुदरत ने खौफनाक तबाही मचाई है। यहां एक भीषण प्राकृतिक आपदा (Massive Landslide) ने दर्जनों हंसते-खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। मूसलाधार बारिश के बाद एक विशाल पहाड़ का हिस्सा अचानक ढह गया (Ethiopia Landslide), जिसकी चपेट में कई रिहाइशी इलाके आ गए। इस दिल दहला देने वाली घटना में अब तक कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। सबसे डरावनी बात यह है कि 125 से अधिक लोग अब भी भारी मलबे (Gofa Zone Landslide) के नीचे दबे हुए हैं (Missing People Ethiopia), जिससे मृतकों का यह आंकड़ा और भी भयावह रूप ले सकता है।