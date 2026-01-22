जम्मू-कश्मीर में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 10 जवान शहीद, 3 घायल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आज को एक बेहद दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय सड़क पर खन्नी टॉप के पास सेना का एक बुलेटप्रूफ वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस भीषण दुर्घटना में 10 वीर जवान शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।