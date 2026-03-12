12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आरएसएफ ने रमजान में फिर मचाया कत्लेआम, 17 निर्दोष लोगों को उतारा मौत के घाट

Sudan Conflict: आरएसएफ के आतंक से सूडान में हालात अभी भी गंभीर हैं। आए दिन ही सूडान में आरएसएफ कत्लेआम मचाता है और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला देखने को मिला है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 12, 2026

RSF carries out drone air strikes in Sudan

RSF carries out drone air strikes in Sudan (Photo - Washington Post)

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। युद्ध की वजह से कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। करोड़ों लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। सूडान में अक्सर ही आरएसएफ का आतंक देखने को मिलता है और आए दिन ही आरएसएफ के लड़ाके कहीं न कहीं कत्लेआम मचाते हैं। इस वजह से देश में हालात अभी भी काफी गंभीर हैं। एक बार फिर आरएसएफ ने रमजान के दौरान सूडान में कत्लेआम मचाया है।

स्कूल और हेल्थ सेंटर पर ड्रोन से किया हमला

सूडान के डॉक्टर्स नेटवर्क ग्रुप ने जानकारी दी कि बुधवार को आरएसएफ ने व्हाइट नाइल (White Nile) राज्य के शुकेरी (Shukeiri) गांव में एक सेकेंडरी स्कूल और एक हेल्थ सेंटर पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले से हड़कंप मच गया।

17 लोगों की हुई मौत

सूडान के व्हाइट नाइल राज्य के शुकेरी गांव में सेकेंडरी स्कूल और हेल्थ सेंटर पर आरएसएफ के ड्रोन से किए हमले में 17 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में छात्राएं, शिक्षक और हेल्थ वर्कर शामिल हैं।

10 लोग घायल

आरएसएफ के इस हमले में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी चिकित्सकीय शिविर में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान में अपना अहम वाणिज्यिक दूतावास बंद करेगा अमेरिका, हर साल होगी 69 करोड़ की बचत
विदेश
US consulate in Peshawar, Pakistan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Mar 2026 01:00 pm

Published on:

12 Mar 2026 12:40 pm

Hindi News / World / आरएसएफ ने रमजान में फिर मचाया कत्लेआम, 17 निर्दोष लोगों को उतारा मौत के घाट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इराक के पास अमेरिकी तेल टैंकरों पर ईरान का हमला, भारतीय नागरिक की हुई मौत

Iranian attack on oil tankers near Iraq
विदेश

‘तेहरान की 1 घंटे में बत्ती कर सकते हैं गुल’, ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा

डोनाल्ड ट्रंप,Trump administration, Israel, Iran, oil infrastructure, energy sector, Middle East conflict,
विदेश

10,000 लेखकों ने मिलकर छापी ‘खाली किताब’, एआई के खिलाफ जताई नाराज़गी

Empty book
विदेश

US Israel Iran War: ईरान में 165 बच्चियों की मौत पर अपनों से ही घिरे ट्रंप; 40 अमेरिकी सीनेटरों ने पेंटागन से मांगा जवाब

Minab School Attack
विदेश

पाकिस्तान में अपना अहम वाणिज्यिक दूतावास बंद करेगा अमेरिका, हर साल होगी 69 करोड़ की बचत

US consulate in Peshawar, Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.