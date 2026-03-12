आरएसएफ ने रमजान में फिर मचाया कत्लेआम, 17 निर्दोष लोगों को उतारा मौत के घाट

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। युद्ध की वजह से कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। करोड़ों लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। सूडान में अक्सर ही आरएसएफ का आतंक देखने को मिलता है और आए दिन ही आरएसएफ के लड़ाके कहीं न कहीं कत्लेआम मचाते हैं। इस वजह से देश में हालात अभी भी काफी गंभीर हैं। एक बार फिर आरएसएफ ने रमजान के दौरान सूडान में कत्लेआम मचाया है।