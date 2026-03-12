‘तेहरान की 1 घंटे में बत्ती कर सकते हैं गुल’, ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में आतंकवादी शासन से पैदा हुए खतरे को रोकने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ अहम कदम उठा रहा है और यह ऑपरेशन सफल रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम उन फैक्ट्रियों को उड़ा रहे हैं जहां रडार या एंटी-एयरक्राफ्ट उपकरण बनाया जाता है और सच कहूं तो, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों पर भी बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें पहले ही नीचे आ रही हैं, और वे और भी नीचे आएंगी। हालांकि, जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे। यह बहुत तेजी से होगा। बहुत ही तेजी से, लेकिन हम भविष्य में काबिल राष्ट्रपतियों के होने पर निर्भर नहीं रहेंगे।