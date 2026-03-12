ट्रंप का दावा – ईरान के खिलाफ युद्ध में हुई हमारी जीत, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध 12 दिन के बाद भी थमा नहीं है। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में काफी तबाही मच चुकी है। ईरान, इज़रायल समेत मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा तबाही ईरान में मची है, जो लगातार अमेरिका और इज़रायल के हमलों को झेल रहा है। हालांकि ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा दावा किया है।