10,000 लेखकों ने मिलकर छापी ‘खाली किताब’, एआई के खिलाफ जताई नाराज़गी

10,000 लेखकों ने एआई के खिलाफ नाराज़गी जताते हुए यह किताब छापी है। उनका संदेश साफ है कि अगर एआई इसी तरह लेखकों की रचनाओं का बिना अनुमति इस्तेमाल करता रहा, तो भविष्य का साहित्य भी इन्हीं खाली पन्नों जैसा हो जाएगा। लेखकों का आरोप है कि एआई कंपनियाँ अपने ‘लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स’ को प्रशिक्षित करने के लिए लाखों किताबों को बिना अनुमति स्कैन कर रही हैं। उधर ब्रिटेन सरकार एक ऐसे कानूनी अपवाद पर विचार कर रही है, जिससे कंपनियाँ लेखकों के डेटा का इस्तेमाल बिना रॉयल्टी दिए कर सकें। लेखक इसे सीधे-सीधे 'कानूनी डकैती' बता रहे हैं।