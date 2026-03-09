Video: ईरान में इजरायल का सबसे बड़ा हमला, आसमान में दिखे धधकते शोले, सड़कों पर आग का समंदर

Israel Airstrikes: ईरान और इजरायल के बीच तनाव (Israel Airstrikes) अब एक विनाशकारी जंग का रूप ले चुका है। राजधानी तेहरान में भारी तबाही मचाई (Tehran Airstrikes) है। शहर के प्रमुख तेल डिपो पर हुए इन हमलों के बाद हर तरफ आग का समंदर (Iran Israel War) नजर आ रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि सड़कों पर ईंधन बहने से 'आग की नदी' जैसा दृश्य बन गया है। इस खौफनाक हमले में दो टैंकर चालकों समेत चार लोगों की जान चली गई है। आसमान में धुएं का गुबार इतना घना है कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया है और करज जैसे पड़ोसी इलाकों से भी आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं।