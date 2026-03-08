ईरान का बड़ा ऐलान: खामेनेई की मौत का बदला लेगा तेहरान, ट्रंप को दी ‘अकेला न छोड़ने’ की खुली धमकी!

Middle East conflict : अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर किए गए भयंकर हमलों (US Iran War) ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इन ताबड़तोड़ हवाई हमलों में ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत (Khamenei Death) हो गई। इस बड़ी घटना के बाद से मध्य पूर्व (Middle East ) में भयंकर युद्ध की आग भड़क उठी है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका करारा जवाब देगा। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और 'इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कोर' (IRGC) के पूर्व कमांडर अली लारीजानी (Ali Larijani) ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को निशाने पर लिया है। लारीजानी ने रविवार को 'X' (पूर्व में ट्विटर) और सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ट्रंप को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। लारीजानी ने सख्त लहजे में कहा, "हम अपने नेता के खून और जनता का बदला पूरी निर्दयता से लेंगे। ट्रंप ने जो अपराध किया है, उसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी ही होगी और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।"