Ramadan: अलविदा जुमा से पहले 8 मुस्लिम देशों की इजराइल को दो टूक, तुरंत खोलें इस मस्जिद के दरवाजे

Ramadan prayers : रमजान के पवित्र महीने में मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद (Al Aqsa Mosque) के दरवाजे नमाजियों के लिए बंद (Mosque Closure) कर दिए जाने से मुस्लिम दुनिया में भारी आक्रोश है। सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित 8 प्रमुख मुस्लिम देशों ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इजराइल को एक सख्त चेतावनी जारी की है। इन देशों ने मांग की है कि बिना किसी देरी के मस्जिद के दरवाजों को नमाजियों के लिए खोल दिया जाए(Ramadan prayers) ।रमजान का महीना अपने आखिरी दौर में है और दुनिया भर के मुसलमान रमजान के आखिरी शुक्रवार 'अलविदा जुमा' (Alvida Jumma) की नमाज की तैयारियों में जुटे हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है, जहां रमजान के दौरान लाखों की तादाद में लोग इबादत के लिए पहुंचते हैं। ऐन इसी वक्त पर इजराइली प्रशासन द्वारा मस्जिद को बंद करना और नमाजियों को प्रवेश करने से रोकना भयंकर गुस्से का कारण बन गया है।