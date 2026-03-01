12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Ramadan: अलविदा जुमा से पहले 8 मुस्लिम देशों की इजराइल को दो टूक, तुरंत खोलें इस मस्जिद के दरवाजे

Israel Warning: रमजान के पवित्र महीने में इजराइल की अल अक्सा मस्जिद बंद किए जाने पर सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम देशों ने कड़ा ऐतराज जताया है। अलविदा जुमा से ठीक पहले इन देशों ने चेतावनी देते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है और तुरंत प्रतिबंध हटाने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 12, 2026

Benjamin Netanyahu

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। फोटो- (The Washington Post)

Ramadan prayers : रमजान के पवित्र महीने में मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद (Al Aqsa Mosque) के दरवाजे नमाजियों के लिए बंद (Mosque Closure) कर दिए जाने से मुस्लिम दुनिया में भारी आक्रोश है। सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित 8 प्रमुख मुस्लिम देशों ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इजराइल को एक सख्त चेतावनी जारी की है। इन देशों ने मांग की है कि बिना किसी देरी के मस्जिद के दरवाजों को नमाजियों के लिए खोल दिया जाए(Ramadan prayers) ।रमजान का महीना अपने आखिरी दौर में है और दुनिया भर के मुसलमान रमजान के आखिरी शुक्रवार 'अलविदा जुमा' (Alvida Jumma) की नमाज की तैयारियों में जुटे हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है, जहां रमजान के दौरान लाखों की तादाद में लोग इबादत के लिए पहुंचते हैं। ऐन इसी वक्त पर इजराइली प्रशासन द्वारा मस्जिद को बंद करना और नमाजियों को प्रवेश करने से रोकना भयंकर गुस्से का कारण बन गया है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन (Middle East Tension)

सऊदी अरब के नेतृत्व में इन 8 मुस्लिम देशों ने इजराइल की इस हरकत को सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन करार दिया है। उनका तर्क है कि किसी भी समुदाय को उनके धार्मिक स्थलों पर इबादत करने से रोकना मानवाधिकारों के खिलाफ है। इन देशों के संयुक्त बयान में स्पष्ट कहा गया है कि इजराइल को धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और बलपूर्वक लगाई गई इन पाबंदियों को तुरंत हटाना चाहिए।

मुस्लिम देशों की एकजुटता : आवाज बुलंद की (Muslim Countries)

इस मुद्दे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और अन्य 6 देशों ने एकजुट होकर वैश्विक मंच पर भी अपनी आवाज बुलंद की है। इन देशों का कहना है कि पवित्र महीने में ऐसी दमनात्मक कार्रवाई न केवल फिलिस्तीनियों की भावनाओं को आहत करती है, बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए यह एक गंभीर उकसावा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके।

अब आगे आगे क्या होगा ? (Al Aqsa Mosque)

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इजराइल अंतरराष्ट्रीय और मुस्लिम देशों के इस भारी दबाव के आगे झुकते हुए अलविदा जुमा की नमाज से पहले अल अक्सा परिसर के दरवाजे खोलेगा? यदि ऐसा नहीं होता है, तो यरुशलम (Jerusalem) सहित पूरे क्षेत्र में टकराव और हिंसक झड़पों की आशंका काफी बढ़ सकती है।

इस घटनाक्रम पर मानवाधिकार संगठनों और इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इजराइल की इस कार्रवाई को धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार बताते हुए तुरंत मस्जिद खोलने की मांग की है।

अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस चेतावनी के बाद इजराइल जुमे की नमाज (अलविदा जुमा) के लिए पाबंदियों में ढील देता है या नहीं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र (UN) का अगला कदम भी बेहद अहम होगा।

इस तनाव को गाजा और फिलिस्तीन में चल रहे मौजूदा संघर्ष से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक स्थलों पर ऐसी पाबंदियां अक्सर मध्य पूर्व में बड़े राजनीतिक और सैन्य टकराव का रूप ले लेती हैं, जिससे हालात बेकाबू हो सकते हैं।




खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

12 Mar 2026 08:26 pm

Published on:

12 Mar 2026 08:25 pm

Hindi News / World / Ramadan: अलविदा जुमा से पहले 8 मुस्लिम देशों की इजराइल को दो टूक, तुरंत खोलें इस मस्जिद के दरवाजे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास धमाका, इलाके में दहशत

Blast near burj Khalifa
विदेश

करोड़ों का मेडिकल घोटाला: 2 भारतीय भाइयों को 400 साल जेल

US Fraud NRI Doctors
विदेश

ईरान के नए लीडर का खौफनाक संदेश- 'दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर जारी रहेंगे हमले'

Mojtaba Khamenei
विदेश

कुदरत का कहर: इथियोपिया में भूस्खलन से 50 ने गंवाई जान,125 लापता

Ethiopia Landslide
विदेश

ईरान विवाद: भारत के अंडरग्राउंड रिजर्व से मिलेगी राहत,'इमरजेंसी प्लान' लागू

Oil supply in India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.