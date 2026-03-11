अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की अयोध्या में भी ‘आंच’, श्रीराम रसोई पर लगा ताला, प्रसाद पर भी संकट

अयोध्या: मध्य पूर्व में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और ईरान–इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत के धार्मिक शहर अयोध्या तक पहुंचने लगा है। एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने से यहां मंदिरों की सामूहिक रसोइयां, प्रसाद निर्माण और होटल-रेस्टोरेंट का कारोबार प्रभावित हो गया है। गैस की किल्लत के कारण हजारों श्रद्धालुओं को रोज भोजन कराने वाली ‘श्रीराम रसोई’ को फिलहाल बंद करना पड़ा है।