5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

अयोध्या

अबूधाबी से अयोध्या लौटे संतों की अगवानी करने पहुंचे बृजभूषण सिंह, ‘जय श्रीराम’ के नारों से गूंजा परिसर

ईरान-इजरायल तनाव के कारण अबूधाबी में फंसे महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य महाराज सुरक्षित अयोध्या लौट आए हैं। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत भारी संख्या में साधु-संत मौजूद रहे।

अयोध्या

image

Namrata Tiwary

Mar 05, 2026

महंत

Photo Source - Instagram

अयोध्या के प्रतिष्ठित दशरथ महल (बड़ा स्थान) के महंत बिंदुगद्याचार्य और महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य महाराज आखिरकार एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद सकुशल अपने धाम लौट आए हैं। खाड़ी देशों में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध के हालातों के कारण वे अबूधाबी में फंस गए थे। बुधवार सुबह जैसे ही वे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे पूरा परिसर 'जय सियाराम' के उद्घोष से गूंज उठा। संतों की आंखों में अपने साथी को सुरक्षित देख संतोष दिखाई पड़ा।

बृजभूषण शरण सिंह ने किया अभिनंदन

महाराज के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर वीवीआईपी हलचल रही। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुद संतों की अगवानी करने पहुंचे। उनके साथ रसिक पीठ के आचार्य महंत जनमेजय शरण और महंत हेमंत दास सहित अयोध्या के प्रमुख संतों ने फूलमालाओं और पुष्प वर्षा के साथ महाराज का अभिनंदन किया। बृजभूषण शरण सिंह ने इस मौके पर कहा कि संतों की सुरक्षित वापसी पूरे धर्मनगरी के लिए हर्ष का विषय है।

स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन

महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य बीते 27 फरवरी को अबूधाबी में नवनिर्मित भव्य स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। उन्हें 2 मार्च को भारत वापस लौटना था लेकिन इसी बीच ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। सुरक्षा कारणों से खाड़ी क्षेत्र में हवाई उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी गई। इसके चलते महाराज को वहीं रुकना पड़ा। विदेश में फंसे होने की खबर मिलते ही अयोध्या में उनके अनुयायियों की धड़कनें तेज हो गई थीं।

अयोध्या में हुए थे हवन और शांति पाठ

महाराज की सुरक्षा को लेकर अयोध्या के संत समाज में भारी चिंता थी। उनकी सकुशल वापसी के लिए सरयू तट से लेकर मठ-मंदिरों तक विशेष हवन, पूजन और शांति यज्ञ किए गए थे। संतों और भक्तों ने विश्व शांति के साथ-साथ महाराज की जल्द वापसी की कामना की थी। जैसे ही 4 मार्च को हवाई सेवाएं बहाल हुईं महाराज तुरंत भारत के लिए रवाना हुए।

संतों ने जताई खुशी

एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने सबका आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वहां स्थितियां चुनौतीपूर्ण थीं लेकिन प्रभु की कृपा और भक्तों की प्रार्थनाओं के बल पर वे सुरक्षित लौट आए हैं। अब अयोध्या के संत समाज में उत्सव का माहौल है और बड़ा स्थान में विशेष आरती की तैयारी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

Published on:

05 Mar 2026 04:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अबूधाबी से अयोध्या लौटे संतों की अगवानी करने पहुंचे बृजभूषण सिंह, ‘जय श्रीराम’ के नारों से गूंजा परिसर

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

