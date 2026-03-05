अबूधाबी से अयोध्या लौटे संतों की अगवानी करने पहुंचे बृजभूषण सिंह, ‘जय श्रीराम’ के नारों से गूंजा परिसर

अयोध्या के प्रतिष्ठित दशरथ महल (बड़ा स्थान) के महंत बिंदुगद्याचार्य और महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य महाराज आखिरकार एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद सकुशल अपने धाम लौट आए हैं। खाड़ी देशों में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध के हालातों के कारण वे अबूधाबी में फंस गए थे। बुधवार सुबह जैसे ही वे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे पूरा परिसर 'जय सियाराम' के उद्घोष से गूंज उठा। संतों की आंखों में अपने साथी को सुरक्षित देख संतोष दिखाई पड़ा।