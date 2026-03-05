Ganga Expressway: मेरठ के बिजौली से प्रयागराज तक इन 12 जिलों की बदलेगी किस्मत, जानें आपके शहर को क्या मिलेगा

उत्तर प्रदेश के विकास को अब 'गंगा एक्सप्रेसवे' के रूप में नए पंख लगने वाले हैं। मेरठ के बिजौली से शुरू होकर प्रयागराज के संगम तक जाने वाला यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अब उद्घाटन की दहलीज पर खड़ा है। 95 फीसदी काम पूरा होने के साथ ही यह 12 जिलों के लिए तरक्की का नया 'इकोनॉमिक कॉरिडोर' साबित होगा। जैसे ही इस पर गाड़ियां दौड़नी शुरू होंगी, मेरठ से प्रयागराज की 12 घंटे की दूरी सिमटकर महज 7 घंटे रह जाएगी। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि इन इलाकों में व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।