अर्चिता अरोड़ा केस में नया मोड़…कार में अर्चिता नहीं, विदेशी महिला की लाश लेकर 45 मिनट घूमता रहा था चंचल

वारदात 16 या 17 फरवरी की रात परतापुर के अविका होटल में हुई थी। होटल मालिक चंचल कुमार उर्फ बंटी ने मुहब्बत को वहां बुलाया था। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद जब युवती ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी तो चंचल ने अपने साथियों गुरमुश, संदीप और विवेक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए उन्होंने शव को क्रेटा कार की डिग्गी में डालकर मवाना के एक खेत में फेंक दिया और चेहरे को ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया।