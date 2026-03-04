4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

अर्चिता अरोड़ा केस में नया मोड़…कार में अर्चिता नहीं, विदेशी महिला की लाश लेकर 45 मिनट घूमता रहा था चंचल

Meerut Crime: मेरठ के मवाना में मिली जली हुई लाश की पहचान तुर्कमेनिस्तान की 'मुहब्बत' के रूप में हुई है, जो 15 साल से भारत में थी। होटल मालिक ने विवाद के बाद हत्या कर शव फेंका था। गिरोह ने 'अर्चिता अरोड़ा' के नाम से उसका फर्जी आधार कार्ड बनाया था।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Namrata Tiwary

Mar 04, 2026

meerut crime

Photo source - X

Meerut Crime: मेरठ के मवाना में मिली युवती की जली हुई लाश के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खेत में मिली जिस युवती की जली हुई लाश को अब तक दिल्ली की 'अर्चिता अरोड़ा' समझा जा रहा था, वह दरअसल तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली 'मुहब्बत' निकली। यह मामला अब केवल एक हत्या तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इस खुलासे ने सेक्स रैकेट और फर्जी पहचान के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय जाल की ओर इशारा किया है।

सहेली ने खोला पहचान का राज

पुलिस जांच के दौरान मृतका के मोबाइल की अंतिम कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो चंडीगढ़ निवासी एलीना का नंबर सामने आया। जब पुलिस ने एलीना से संपर्क किया तो उसने बताया कि मृतका का असली नाम मुहब्बत है और वह तुर्कमेनिस्तान की नागरिक थी। एलीना के अनुसार, मुहब्बत 12 फरवरी को मेरठ आई थी और 16 फरवरी की रात के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। एलीना ने ही मुहब्बत की मां नाहमदिनोवा गुलनारा को रूस में इस अनहोनी की जानकारी दी।

15 साल पहले भारत आई थी 'मुहब्बत'

जांच में सामने आया है कि मुहब्बत करीब 15 साल पहले भारत आई थी। यहां वह किसी संदिग्ध गिरोह के चंगुल में फंस गई जिसने उसे देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। पहचान छिपाने के लिए गिरोह ने उसका फर्जी आधार कार्ड 'अर्चिता अरोड़ा' के नाम से बनवाया था। बरामद आधार कार्ड पर फोटो तो मुहब्बत का था लेकिन नाम और पता दिल्ली का दर्ज था।

होटल मालिक और साथियों ने की थी हत्या

वारदात 16 या 17 फरवरी की रात परतापुर के अविका होटल में हुई थी। होटल मालिक चंचल कुमार उर्फ बंटी ने मुहब्बत को वहां बुलाया था। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद जब युवती ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी तो चंचल ने अपने साथियों गुरमुश, संदीप और विवेक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए उन्होंने शव को क्रेटा कार की डिग्गी में डालकर मवाना के एक खेत में फेंक दिया और चेहरे को ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया।

DNA जांच से होगी पुष्टि

मेरठ पुलिस ने मृतका का डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिया है। हालांकि मुहब्बत की मां ने तुर्कमेनिस्तान से अपनी बेटी की अन्य तस्वीरें भेजकर उसकी पहचान की पुष्टि की है लेकिन वे आर्थिक तंगी के कारण फिलहाल भारत आने में असमर्थ हैं। पुलिस अब कानूनी प्रक्रिया और पासपोर्ट के जरिए पहचान को पुख्ता करने में जुटी है। एसपी देहात अभिजीत कुमार के अनुसार, मृतका के पिता भारतीय और मां तुर्कमेनिस्तान की बताई जा रही हैं जिसकी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

सो रहे पति पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बाहर से लगाया ताला, तड़प-तड़प कर हुई पति की मौत
महाराजगंज
mahrajganj news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / अर्चिता अरोड़ा केस में नया मोड़…कार में अर्चिता नहीं, विदेशी महिला की लाश लेकर 45 मिनट घूमता रहा था चंचल

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति ने ऑनलाइन लगाई पत्नी की बोली, संबंध बनाने के लिए इंटरनेट पर डाला नंबर, सुबह से शाम तक आ रहे कॉल

पति ने इंटरनेट पर डाली ‘रेट’ के साथ फोटो!
मेरठ

जेल से निकला एक्स बॉयफ्रेंड, न्यूड फोटो-वीडियो किया वायरल, केस वापस लेने का बना रहा दबाव

Rape Case
मेरठ

होली पर 4 मार्च को बदली नमो भारत और मेरठ मेट्रो की टाइमिंग, यहां देख लें शिड्यूल

मेरठ

खामनेई का नाम लेकर संगीत सोम ने कह दी बड़ी बात…. होली मिलन समारोह में दिया विवादित बयान

sangeet som
मेरठ

रंग खेलने से इनकार बना विवाद, कैंपस में मुस्लिम छात्र को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो वायरल

मेरठ की IIMT में छात्र के साथ मारपीट का VIDEO वायरल
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.