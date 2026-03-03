जेल से निकला एक्स बॉयफ्रेंड, न्यूड फोटो-वीडियो किया वायरल, केस वापस लेने का बना रहा दबाव

पिछले साल जुलाई महीने में यह पूरी घटना शुरू हुई। युवती की इंस्टाग्राम पर आरटीओ रोड, लखनऊ रहने वाले शारिब सैफी से दोस्ती हो गई। शारिब सेलिन हेयर ट्रांसप्लांट नाम से एक क्लीनिक चलाता है। उसने खुद को मेरठ का बड़ा बिजनेसमैन बताया। उसने युवती को कहा कि उसका मकान बिजली बंबा इलाके में सुपरटेक ग्रीन विलेज में है और वह उससे शादी करना चाहता है। युवती आरोपी की बातों में आ गई। वह मेरठ चली गई और शारिब के साथ रहने लगी। लेकिन बाद में पता चला कि शारिब ने वह मकान सिर्फ किराए पर लिया था। जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। इससे टूटकर युवती ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई।