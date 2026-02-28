‘तू किसी काम का नहीं’ तानों से तंग आकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट

प्रदीप की मां का कहना है कि डेढ़ साल पहले पूनम दो छोटी बेटियों को छोड़कर प्रेमी सुनील के पास चली गई थी। आरोप है कि दोनों बार-बार वीडियो कॉल कर प्रदीप को अपमानित करते थे। कहते थे- तू तो नामर्द है, तू किसी काम का नहीं है। गालियां देते थे और बेटियों को उठाकर ले जाने की धमकी देते थे। मां ने आगे बताया कि मेरा बेटा गांव का सबसे सीधा लड़का था, अच्छा-खासा क्लीनिक चलाता था। रोज-रोज की बेइज्जती और धमकियों ने उसे अंदर से तोड़ दिया।