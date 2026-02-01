चंद्रशेखर क्यों लड़ना चाहते हैं हस्तिनापुर सीट से चुनाव? जानें क्या है वजह

मेरठ की हस्तिनापुर सीट आरक्षित सीट(SC) है। वर्तमान में यहां से योगी सरकार में राज्यमंत्री दिनेश खटीक इस सीट से विधायक हैं। वह इस विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीते हैं। लेकिन, तीसरी बार चुनाव लड़ने से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिनेश खटीक का कहना है कि हस्तिनापुर सीट श्रापित सीट है। इस सीट से कोई भी दूसरी बार विधायक नहीं बना। इसीलिए वह अब तीसरी बार यहां से नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि इसका वेदों और ग्रंथों में उल्लेख है। उनका मन यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए गवाही नहीं दे रहा है।