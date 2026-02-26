‘एक डिप्टी सीएम का आया था अविमुक्तेश्वरानंद को फोन, बोले थे- जब मैं आऊं…पानी पिलाऊ तब खत्म करना धरना’

इस मामले में 24 जनवरी को आशुतोष महाराज की एंट्री की हुई। उन्होंने प्रयागराज में कमिश्नर से शिकायत की। आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद ने दो बाल बटुकों का यौन शोषण किया। उनके आश्रम में दो नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म हुआ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद(Shankaracharya Avimukteshwaranand News) पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का मुकदमा 21 फरवरी को दर्ज हुआ। यह आदेश प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने जारी किया। 13 फरवरी को इस मामले में नाबालिग बच्चों के बयान दर्ज किए गए थे।