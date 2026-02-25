अंडरवियर लाने की ड्यूटी लगाने वाले GM-DGM पर कार्रवाई, संगम स्नान के लिए बना था शाही प्रोटोकॉल

डायरेक्टर विवेक बंजल प्रयागराज में संगम स्नान के लिए जाने वाले थे। इस दौरान उनके लिए शाही इंतजाम किए जा रहे थे। 50 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस प्रोग्राम में उनके नहाने से लेकर अंडरवियर, तेल, साबुन, कंघी और खाने-पीने के लिए मिनट-टू-मिनट प्रोग्राम तय था। यह सब कुछ सरकारी खर्चे पर किया जा रहा था। प्रोटोकॉल की कॉपी लीक हुई तो जमकर सरकार की फजीहत हुई। प्रोग्राम लीक होने के बाद डायरेक्टर विवेक बंजल ने अपना दौरा रद्द कर दिया।