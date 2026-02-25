गंभीर मरीजों के लिए बड़ा फैसला, अब 10 लाख तक के इलाज का सीजीएचएस से भुगतान

नए आदेश के अनुसार इलाज में 10 लाख से अधिक व्यय पर केंद्र की ओर से नामित अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र की अनु सचिव ने विभागों को यह आदेश भेजा है। आल इंडिया ऑडिट अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि नया आदेश सिर्फ कर्मचारियों के लिए है। पेंशनरों के लिए कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।