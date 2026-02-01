मौसम ने बदली चाल, ठंड की हुई विदाई, फरवरी में चढ़ते पारे ने छुड़ाए पसीने

उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। ठंड का असर कम हो रहा है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को अभी से गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।