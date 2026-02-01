23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

मौसम ने बदली चाल, ठंड की हुई विदाई, फरवरी में चढ़ते पारे ने छुड़ाए पसीने

उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। ठंड का असर कम हो रहा है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को अभी से गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, [&hellip;]

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Feb 23, 2026

आसमान से बरस रही आफत फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। ठंड का असर कम हो रहा है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को अभी से गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।

बच्चों और बुजुर्गों पर बढ़ा खतरा

बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि सुबह और शाम घर से निकलते समय हल्के ऊनी कपड़े जरूर पहनें और सेहत का खास ध्यान रखें।

वाराणसी रहा सबसे गर्म

रविवार को फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं वाराणसी सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अभी और बढ़ेगी गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मौसम साफ रहेगा और धूप का असर बढ़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को समय से पहले ही गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि धूप से बचाव करें और सेहत का खास ध्यान रखें।

Updated on:

23 Feb 2026 06:56 pm

Published on:

23 Feb 2026 06:38 pm

Hindi News / UP News / मौसम ने बदली चाल, ठंड की हुई विदाई, फरवरी में चढ़ते पारे ने छुड़ाए पसीने

