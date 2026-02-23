पुलिसकर्मियों पर वायुसेना के जवान से मारपीट का आरोप, डीसीपी दक्षिण को सौंपी गई जांच

आरोप है कि इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे अभद्रता की। विरोध में नितीश ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी और अधिक नाराज हो गए। इसके बाद दरोगा ने चौकी प्रभारी समेत दो अन्य पुलिसकर्मियों को मौके पर बुला लिया और सभी ने मिलकर उनसे मोबाइल का लॉक खोलने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उन्हें जबरन बोलेरो में बैठाकर घाटमपुर थाने ले जाया गया। वहां कथित तौर पर लात-घूंसे और डंडों से उनकी पिटाई की गई। मारपीट के दौरान उनके कान का पर्दा फट गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। चोट होने के बावजूद भी पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में चालान कर नितीश को रिहा कर दिया। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने पुलिस उपायुक्त दक्षिण को दी है।