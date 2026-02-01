ऑनलाइन गेम का लालच पड़ा भारी, युवक से 99 हजार की साइबर ठगी, मुकदमा दर्ज

कानपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेम के नाम पर 99 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। झटपट कमाई के लालच में युवक ठगों के जाल में फंस गया। आरोप है कि ठगों ने गेम में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर युवक से अलग-अलग किश्तों में रकम ट्रांसफर करा ली। बाद में संपर्क करने पर आरोपियों ने मोबाइल बंद कर लिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।