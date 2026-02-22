22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

सावधान! “एक मुस्कान, एक फरमाइश…और पुलिस के साथ मुकदमे की एंट्री

Kanpur News:शादी, रिसेप्शन या गेस्ट हाउस में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना अब मुसीबत बन सकता है। नियम तोड़ने पर पुलिस कार्रवाई, चालान और साउंड सिस्टम जब्ती तय है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 22, 2026

कानपुर। शादी का माहौल, रोशनी से सजी बारात और डीजे के पास जाकर की गई मासूम सी फरमाइश—“डीजे वाले बाबू, एक गाना और बजा दो”—अब सीधे पुलिस केस में बदल सकती है। शहर में शोर-शराबे पर पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है कि रात 10 बजे के बाद डीजे की एक भी धुन गूंजी तो खुशियों की जगह पुलिस से मुलाकात होगी और नियम तोड़ने वाले गेस्ट हाउस व डीजे संचालक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

न चेतावनी मिलेगी, न समझाइश -

अपर पुलिस आयुक्त लॉ एण्ड ऑर्डर विपिन ताडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शहर में अब ध्वनि प्रदूषण को लेकर किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। तय समय सीमा के बाद यदि डीजे या साउंड सिस्टम बजता पाया गया तो बिना चेतावनी सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब न समझाइश होगी और न ही रियायत। आम नागरिकों को शोर-शराबे से राहत दिलाने के लिए पुलिस ने आसान रास्ता भी बताया है। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन हो, तो लोग तुरंत डायल 112 पर सूचना दें। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई करेगी और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी शिकंजा कसेगी।

24 घंटे में दिखा असर दर्ज हुए मुकदमे -

अपर पुलिस आयुक्त लॉ एण्ड ऑर्डर की इस सख्ती का असर भी दिखने लगा है। बीते दिनों बिठूर, सचेंडी, रावतपुर, गुजैनी, काकादेव और चकेरी थाना क्षेत्रों में सात गेस्ट हाउस और दो अन्य आयोजनों पर तेज आवाज में संगीत बजाने के मामले में केस दर्ज किए गए। इसके अलावा बर्रा, फजलगंज और नवागंज में भी आठ और मुकदमे लिखे गए। कई संचालक तब चौंके, जब “बस एक गाना” की कीमत कानूनी कार्रवाई के रूप में सामने आई।

नियमों के दायरे में ही रहे -

अपर पुलिस आयुक्त लॉ एण्ड ऑर्डर विपिन ताडा ने बताया कि दरअसल, शहर में इन दिनों सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। छात्र-छात्राएं दिन-रात पढ़ाई में जुटे हैं, लेकिन देर रात तक बजते डीजे और लाउड म्यूजिक से उनकी एकाग्रता टूट रही थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। फिर भी लोग नियमों को तोड़ रहे हैं। इस लिए शादी हो या जश्न, नियमों के दायरे में ही रहें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 10:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सावधान! “एक मुस्कान, एक फरमाइश…और पुलिस के साथ मुकदमे की एंट्री

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

टॉफी का लालच देकर बच्ची का अपरहण, बोरे में भरकर ले जाने लगी महिला, फिर ऐसे बची नन्ही सी जान

टॉफी का लालच देकर मासूम को बोरे में भरा
कानपुर

यूरोप के कारोबारी से साइबर ठगी मामला: दो करोड़ की ठगी में दो और आरोपी गिरफ्तार

कानपुर

सरकारी नौकरी का झांसा, करोड़ों की ठगी: 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

कानपुर

‘सम्मान पर चोट, सब्र टूटा’ आर्डिनेंस फैक्ट्री गेट पर भड़के आउटसोर्सिंग कर्मचारी, कामकाज ठप

कानपुर

बीमारी, बढ़ता इलाज खर्च और नशे की गिरफ्त ने तोड़ा हौसला, गंगा में कूदकर युवक ने दी जान

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.