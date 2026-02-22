सावधान! “एक मुस्कान, एक फरमाइश…और पुलिस के साथ मुकदमे की एंट्री

अपर पुलिस आयुक्त लॉ एण्ड ऑर्डर विपिन ताडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शहर में अब ध्वनि प्रदूषण को लेकर किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। तय समय सीमा के बाद यदि डीजे या साउंड सिस्टम बजता पाया गया तो बिना चेतावनी सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब न समझाइश होगी और न ही रियायत। आम नागरिकों को शोर-शराबे से राहत दिलाने के लिए पुलिस ने आसान रास्ता भी बताया है। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन हो, तो लोग तुरंत डायल 112 पर सूचना दें। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई करेगी और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी शिकंजा कसेगी।