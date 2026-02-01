यूरोप के कारोबारी से साइबर ठगी मामला: दो करोड़ की ठगी में दो और आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने गुरुवार को दो आरोपियों—अमित ओम प्रकाश शर्मा (46), निवासी झांसी, और आकाश कुमार (30), निवासी नौबस्ता, बर्रा—को गिरफ्तार किया था। वही पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम सामने आने के बाद उनकी तलाश तेज की गई।शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने रोहित विजय चाचड (43), निवासी चारकोप, मुंबई, और अरविन्द महंत यादव (44), निवासी मछरिया रोड, नौबस्ता, बर्रा, कानपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।