20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

घरेलू विवाद का दर्दनाक अंत: पंखे से लटकता मिला युवक का शव

Kanpur News:पनकी थाना क्षेत्र के कटरा में 36 वर्षीय पुताई कारीगर ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच की। प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी विवाद की बात सामने आई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 20, 2026

कानपुर। पनकी थाना क्षेत्र के कटरा इलाके में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने कमरे के भीतर पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

कमरे के अंदर पंखे से फंदा लगाकर दे दी जान -

पुलिस के अनुसार, मूल रूप से सचेंडी क्षेत्र के भैलामऊ गांव निवासी 36 वर्षीय अरुण कटरा में किराये के मकान में रहकर पुताई (पेंटिंग) का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी सोनी और तीन बेटियां हैं। शुक्रवार शाम करीब चार बजे अरुण ने कमरे के अंदर पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद जब पत्नी कमरे में पहुंची तो घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कमरे की जांच की। प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर बिंदु को परखा जाएगा।

क्या बोले थाना प्रभारी -

पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 08:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / घरेलू विवाद का दर्दनाक अंत: पंखे से लटकता मिला युवक का शव

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब नहीं चलेगी मनमानी : सात रंगों में बंधे ई-रिक्शा, सड़कों पर डिजिटल चक्रव्यूह

कानपुर

बारिश अब नहीं बनेगी विलेन! 15 मिनट में खेलने लायक होगा ग्रीनपार्क, 45 करोड़ से होगा हाईटेक मेकओवर

कानपुर

सीएसए कैंपस में बवाल का खामियाजा: हॉस्टल मारपीट पर 31 छात्रों पर कार्रवाई, अर्थदंड और निष्कासन

कानपुर

यूरोपीय कारोबारी से दो करोड़ की साइबर ठगी, कानपुर से दो शातिर गिरफ्तार

कानपुर

क्लासरूम बिना गए बन गए इंजीनियर–वकील, 9 राज्यों में फैला फर्जी डिग्री खेल,4 गिरफ्तार

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.