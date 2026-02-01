घरेलू विवाद का दर्दनाक अंत: पंखे से लटकता मिला युवक का शव

पुलिस के अनुसार, मूल रूप से सचेंडी क्षेत्र के भैलामऊ गांव निवासी 36 वर्षीय अरुण कटरा में किराये के मकान में रहकर पुताई (पेंटिंग) का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी सोनी और तीन बेटियां हैं। शुक्रवार शाम करीब चार बजे अरुण ने कमरे के अंदर पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद जब पत्नी कमरे में पहुंची तो घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कमरे की जांच की। प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर बिंदु को परखा जाएगा।