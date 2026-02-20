बारिश अब नहीं बनेगी विलेन! 15 मिनट में खेलने लायक होगा ग्रीनपार्क, 45 करोड़ से होगा हाईटेक मेकओवर

नई ड्रेनेज तकनीक की खासियत यह है कि यह प्रति मिनट करीब 10 हजार लीटर पानी जमीन के भीतर खींचकर बाहर निकालने में सक्षम होगी। इसके साथ सब-एयर सिस्टम घास की जड़ों तक हवा पहुंचाएगा, जिससे मैदान जल्दी सूखेगा और पिच की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी। इसके लिए विशेष जियो फैब्रिक क्लॉथ और आधुनिक सरफेस मटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के सूत्रों का कहना है कि यह तकनीक पहले से देश के बड़े स्टेडियमों—जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बेंगलुरू, वाराणसी और धर्मशाला—में सफलतापूर्वक अपनाई जा चुकी है। इसके मुकाबले ग्रीनपार्क में अब तक पारंपरिक ड्रेनेज सिस्टम ही था, जो तेज बारिश में नाकाम साबित होता रहा।