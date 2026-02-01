क्लासरूम बिना गए बन गए इंजीनियर–वकील, 9 राज्यों में फैला फर्जी डिग्री खेल,4 गिरफ्तार

जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह ने खासतौर पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की फर्जी माइग्रेशन बुकलेट छपवाई थी और डिप्टी रजिस्ट्रार (परीक्षा) की नकली मोहर बनवाकर करीब 80 जाली माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए। संस्था का कोई वैध पंजीकरण नहीं था, बल्कि फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर लोगों को गुमराह किया जाता था। पुलिस को कार्यालय से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सहित कई संस्थानों के नाम पर तैयार किए गए सैकड़ों दस्तावेज मिले। बरामद कागजातों में लिंग्या विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, जे एस विश्वविद्यालय और एशियन विश्वविद्यालय के नाम से जारी फर्जी प्रमाणपत्र भी शामिल हैं।