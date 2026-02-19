बारात में गया था परिवार, घर में अकेली नाबालिग से युवक ने की दरिंदगी

थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह चोरी के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है।