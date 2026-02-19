मानसिक तनाव से जूझ रहे छात्रों के लिए IIT कानपुर का बड़ा कदम, खुलेगा ‘ओपन फोरम’

बीते डेढ़ साल में सामने आई आत्महत्या की घटनाओं ने न सिर्फ संस्थान,बल्कि केंद्र सरकार को भी गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया।इसी क्रम में 13 फरवरी को एक उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम ने आईआईटी कानपुर का दौरा किया।इस टीम में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ.जितेंद्र नागपाल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन के पूर्व चेयरमैन डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे और उच्च शिक्षा मंत्रालय के निदेशक देवेंद्र कुमार शर्मा समेत कई विशेषज्ञ शामिल थे। टीम ने शिक्षकों और छात्रों से संवाद करने के साथ आत्महत्या की घटनाओं की जांच कर रही समिति के अध्यक्ष और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ.धनंजय चौधरी से भी विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक वाजपेयी से परिसर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति और जरूरतों पर मंथन किया गया।