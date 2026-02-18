बीजेपी का मेगा ट्रेनिंग का ब्लूप्रिंट हुआ तैयार, कार्यकर्ताओं को मिलेगा सुपरचार्ज डोज

इस अभियान को लेकर कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित माती पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रशिक्षण केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि संगठन को दिशा और कार्यकर्ता को पहचान देने की प्रक्रिया है। उन्होंने इसे वैचारिक मजबूती, सेवा भाव और अनुशासन की प्रयोगशाला बताते हुए कहा कि यहीं से भविष्य का नेतृत्व तैयार होता है।