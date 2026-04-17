Kanpur News:हैलट अस्पताल से फरार शातिर लुटेरा फिर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने ऐसे दबोचा

पुलिस उपायुक्त अपराध श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि फरार आरोपी को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर एक झाड़ी के पास छिपा हुआ बरामद किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपी का फरार होने का प्रयास असफल रहा और अब वह पूरी तरह पुलिस की कस्टडी में है। मुन्ना खान एक शातिर लुटेरा है, जिसने हाल ही में मोटरसाइकिल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना बर्रा में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस टीम पर जवाबी फायरिंग भी की थी।