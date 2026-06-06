सिद्धनाथ मंदिर जाते समय दंपति को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत; राहगीरों ने चालक को दौड़ाकर पकड़ा

Kanpur accident News: कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड (बाबा सिद्धनाथ मंदिर मार्ग) पर सोलंकी धर्मकांटे के पास तेज रफ्तार चमड़ा लदे ट्रक ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी और फिर उन्हें कुचलते हुए भागने लगा। इस हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भयावह था कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और भाग रहे ट्रक चालक का पीछा करने लगे।