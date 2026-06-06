कानपुर के एक होटल में फंदे से लटका मिला कांग्रेस नेता के इंजीनियर बेटे का शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं, गयाश के परिजनों ने आत्महत्या करने की बात से इनकार किया है। परिजनों का आरोप है कि बेटे की हत्या करके शव को फंदे से लटकाया गया है। परिजनों के अनुसार, गयाश दिल्ली की एक निजी कंपनी में इंजीनियर था और पिछले 6 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था।