Kanpur News: 100 रुपये में बेच रहा था 8-10 साल की बच्चियों के अश्लील वीडियो, Google Alert ने खोली पोल

Kanpur Child Pornography Case: इंटरनेट पर बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट (Child Sexual Abuse Material-CSAM) के खिलाफ चल रही निगरानी के बीच कानपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। गूगल अलर्ट के जरिए मिली सूचना के बाद साइबर पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर 8 से 10 साल की बच्चियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेच रहा था। आरोपी के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए गए हैं।