कानपुर हत्याकांड: खेत में सो रहे व्यक्ति का गला रेतकर हत्या, धारदार हथियार से किए कई वार, 3 हिरासत में

पुलिस को मौके से शराब की बोतलें और डिस्पोजल ग्लास भी मिले हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी पहले वहीं बैठकर शराब पी रहे थे और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है और हर संभावित एंगल से मामले को देख रही है। हरीमोहन यादव चार भाइयों में सबसे बड़े थे और अविवाहित थे। पहले वे अनिल सिंह के ईंट-भट्टे में काम करते थे। बाद में उन्होंने खेत और ट्यूबवेल की रखवाली का काम संभाल लिया था। उनकी हत्या की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम फैल गया।