कानपुर में ट्यूबवेल के पास मिला किसान का शव, गले पर धारदार हथियार के निशान,गांव के तीन लोगों पर हत्या का आरोप

घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह घर से खाना खाने के बाद ट्यूबवेल पर सोने की बात कह कर चले गए थे। सुबह ग्रामीणों ने फोन पर हत्या की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक का गांव के ही तीन लोगों से विवाद चल रहा था। परिजनों ने तीनों पर हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस का कहना है कि नामजद आरोपों को हिरासत में लेकर जांच की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।