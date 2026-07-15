कानपुर: PPN कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारी, कमरे में मिला शव

परिजनों के मुताबिक, मंगलवार रात आलोक सिंह रोज की तरह घर लौटे थे। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। बुधवार सुबह काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं होने पर परिवार के लोग उन्हें जगाने पहुंचे। कई बार आवाज देने के बावजूद जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर आलोक सिंह का शव खून से लथपथ पड़ा था और उनके सिर में गोली लगी थी।